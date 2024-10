Prima pagina Tuttosport esalta Vlahovic e Conceicao: "I gemelli di versi"

"I gemelli diversi". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, celebrando la nuova coppia bianconera formata da Dusan Vlahovic e Francisco Conceicao. I due attaccanti hanno trascinato la Juventus nel match di Champions League vinto in casa del Lipsia, mostrando un'intesa che esalta i tifosi e anche Thiago Motta. Una buona notizia anche in vista della ripresa del campionato, dove la Juventus domenica alle 12.30 se la vedrà contro il Cagliari all'Allianz Stadium.

TORINO - Spazio dedicato anche al Torino e a Samuele Ricci, che sta dialogando con il Toro per un nuovo prolungamento di contratto. Il regista infatti ha conquistato la società granata, che sta preparando un rinnovo da leader per il centrocampista visto anche il forte interesse delle big italiane e non solo.