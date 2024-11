Prima pagina Tuttosport guarda a gennaio: "Thiago, un terno a gennaio".

Con il campionato fermo, l'edizione odierna di Tuttosport dedica un approfondimento sul mercato della Juventus. Per il mese di gennaio, i bianconeri cercheranno rinforzi in ogni reparto. Fra i nomi che circolano per la difesa ci sono Dragusin come centrale e Kiwior come esterno mentre in attacco l'ipotesi resta Zirkzee. Questo il titolo del quotidiano in prima pagina: "Thiago, un terno a gennaio".