Prima pagina Tuttosport: "Juve, allarme difesa: Lindelof si propone"

Si parla anche dell'altra sponda della città, con questo titolo: "Offerta Everton: Toro, Beto in prestito t'interessa?"

"Juve, allarme difesa: Lindelof si propone". Questo è uno dei titoli principali della prima pagina di oggi di Tuttosport. Anche Cabal va ko: si sospetta la rottura del crociato. Lo svedese dello United, in scadenza a giugno, può diventare un'occasione.

Si parla anche dell'altra sponda della città, con questo titolo: "Offerta Everton: Toro, Beto in prestito t'interessa?". L'ex bomber dell'Udinese non trova spazio, gli inglesi non vogliono che si svaluti: i granata senza Zapata sono una possibilità.