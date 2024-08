Prima pagina Tuttosport: "Juve, l'ora di Todibo. Colpo Retegui per l'Atalanta"

"Juve, l'ora di Todibo". Così titola oggi in prima pagina Tuttosport. Mentre si avvicina Nico Gonzalez e ci sono frizioni tra Koopmeiners e l'Atalanta, svolta con il Nizza per il difensore: ok al prestito.

Si parla anche del Torino, che presto potrebbe sferrare due colpo di mercato. Come si evince dalla prima pagina, è in arrivo l'ex Inter Gosens. Vicino anche il centrale dell'Anversa Van den Bosch.