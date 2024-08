Prima pagina Tuttosport: "Koopmeiners vuole solo la Juve: fino alla fine"

Nell'avvicinamento alla seconda giornata di campionato è irremovibile. "Koop fino alla fine", intitola centralmente Tuttosport: l'olandese non molla e continua a non allenarsi, vuole solo la Juventus. In taglio alto invece spazio per l'analisi di Sala sulla decisione del Torino di privarsi di Bellanova a pochi giorni dalla chiusura del mercato dopo aver dato via Buongiorno.

In parallelo la Fiorentina non va oltre il pari in Conference League, Dybala decide di restare alla Roma e il racconto del pro nipote di papa Bergoglio in Serie D.