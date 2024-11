Prima pagina Tuttosport sulla Juve: "Weah nel nome di papà"

"Weah nel nome di papà". Viene scelto questo come titolo principale per la prima pagina di Tuttosport. Vlahovic non ce la fa per il Milan: la Juve con Timothy centravanti nello stadio che esaltò Big George.

Si parla anche dell'altra metà della città, con il seguente titolo: "Occhio, Toro: il Psg su Ciammaglichella". Contratto in scadenza nel '25, opzione granata per un'altra stagione, ma... i francesi lo vogliono per la 2^ squadra.