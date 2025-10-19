Prima pagina

Tuttosport titola: "Toro, vedi il Cholito e poi godi"
di Pierpaolo Matrone

Il Torino torna al successo e lo fa contro la capolista del torneo. Cade il Napoli di Antonio Conte. Al "Grande Torino" sono i granata di Marco Baroni che fanno festa grazie alla rete dell'ex Giovanni Simeone. Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport: "Toro, vedi il Cholito e poi godi".