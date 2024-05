"Via Allegri. 'Incompatibile coi valori Juve'", titola in apertura nell'edizione odierna il quotidiano torinese Tuttosport

"Via Allegri. 'Incompatibile coi valori Juve'", titola in apertura nell'edizione odierna il quotidiano torinese Tuttosport, parlando dell'esonero del tecnico bianconero. Il sommario: "Dopo le polemiche è arrivato l'esonero: duro comunicato aspettando Motta". In taglio basso spazio anche al Torino: "Toro, per Juric va già bene così. Ma ai tifosi no. Stasera contro il Milan per crederci ancora". Un box è riservato alle questioni societarie dei nerazzurri: "Ancora niente accordo con PIMCO. Oaktree pronta a prendersi l'Inter". Di seguito la prima pagina integrale