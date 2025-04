Il Bayern apre alla cessione di Kim: l’obiettivo per la difesa è Huijsen (svenduto da Giuntoli)

vedi letture

Ceduto dalla Juventus e con un passato alla Roma, Dean Huijsen potrebbe proseguire la sua carriera in Bundesliga. Nel mirino di molte big d'Europa, lo spagnolo è cresciuto in maniera esponenziale durante la sua avventura al Bournemouth: seguito dal Real Madrid, il centrale piace anche al Bayern Monaco che in estate ha già aperto alla cessione di Kim.

La situazione

Arrivato dai bianconeri lo scorso luglio per circa 15 milioni, Huijsen ha una clausola rescissoria di circa 50 milioni di sterline, un prezzo al momento ritenuto elevato dai bavaresi. Difficile dunque che possa esserci un affondo già in estate, il Bayern prima dovrà cedere l'ex Napoli per poi tentare l'assalto: trattativa complicata anche per il Real Madrid, che da diversi mesi sta monitorando le prestazioni del giocatore.