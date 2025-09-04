Il Belgio passeggia in Liechtenstein: De Bruyne cala il poker con un bel diagonale
Il Belgio passeggia in Liechtenstein nella gara valida per la terza giornata del gruppo J delle qualificazioni ai prossimi mondiali. La nazionale allenata da Rudi Garcia sblocca il match al 29’ con un colpo di testa dall’interno dell’area di rigore di De Cuyper. Nella ripresa arriva il raddoppio di Tielemans, al 60’ il tris di Theate e due minuti più tardi il poker di Kevin De Bruyne: Vanaken muove palla verso il centrocampista del Napoli che arrivato in area lascia partire un bel diagonale con il mancino che si infila nell’angolino basso di destra.
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
