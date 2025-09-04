Il Belgio passeggia in Liechtenstein: De Bruyne cala il poker con un bel diagonale

Il Belgio passeggia in Liechtenstein: De Bruyne cala il poker con un bel diagonale
Oggi alle 22:09
di Francesco Carbone

Il Belgio passeggia in Liechtenstein nella gara valida per la terza giornata del gruppo J delle qualificazioni ai prossimi mondiali. La nazionale allenata da Rudi Garcia sblocca il match al 29’ con un colpo di testa dall’interno dell’area di rigore di De Cuyper. Nella ripresa arriva il raddoppio di Tielemans, al 60’ il tris di Theate e due minuti più tardi il poker di Kevin De Bruyne: Vanaken muove palla verso il centrocampista del Napoli che arrivato in area lascia partire un bel diagonale con il mancino che si infila nell’angolino basso di destra.  