Ufficiale

Il Benevento cambia tecnico: panchina affidata all'ex azzurro Floro Flores

Il Benevento cambia tecnico: panchina affidata all'ex azzurro Floro FloresTuttoNapoli.net
© foto di Andrea Rosito
Oggi alle 14:10Notizie
di Antonio Noto

Antonio Floro Flores, ex attaccante del Napoli, è diventato il nuovo allenatore del Benevento. Il club sannita ha annunciato il cambio di panchina con un comunicato ufficiale: "Il Benevento Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il Responsabile tecnico della Prima Squadra, mister Gaetano Auteri.

La conduzione della squadra è affidata a mister Antonio Floro Flores. La Società desidera ringraziare mister Auteri per la serietà, la dedizione e la passione con cui ha guidato la squadra, riconoscendone il contributo umano e professionale e augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera". 