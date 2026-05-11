Il Bologna raddoppia su rigore: Milinkovic intuisce ma non la prende

Il Bologna raddoppia su rigore: Milinkovic intuisce ma non la prendeTuttoNapoli.net
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Ieri alle 21:21Notizie
di Antonio Noto

Il Bologna raddoppia al 34' su calcio di rigore con Orsolini. Penalty decretato dopo l'intervento del VAR: rivedendo l'azione al monitor, l'arbitro giudica falloso l'intervento di Di Lorenzo ai danni di Miranda.

Dal dischetto si presenta il 7 rossoblù: col mancino calcia alla sinistra di Milinkovic, che si tuffa dalla parte giusta ma non riesce nell'ennesimo rigore parato. Bologna dunque avanti di due gol al Maradona.