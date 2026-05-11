Alisson riprende il Bologna! Assist di Hojlund: 2-2 al Maradona!

Alisson riprende il Bologna! Assist di Hojlund: 2-2 al Maradona! TuttoNapoli.net
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Ieri alle 21:58Notizie
di Antonio Noto

Al 49' il Napol rimette la gara in parità grazie al gol di Alisson Santos! Perfetto lavoro da boa in area di Hojlund, che spalle alla porta premia l'arrivo di Alisson Santos: conclusione di prima intenzione e palla alle spalle di Pessina.

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