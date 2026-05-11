Napoli-Bologna, McTominay alla caccia del record di Hamsik: il dato

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Prima di lui ci è riuscito soltanto Marek Hamsík, autentica bandiera del club partenopeo, capace di centrare questo obiettivo per ben quattro volte.

Manca pochissimo al calcio di inizio di Napoli-Bologna, Monday Night della 36ª giornata di Serie A che in caso di vittoria consegnerà la qualificazione matematica alla prossima Champions League agli azzurri. Tra i protagonisti delle due squadre Scott McTominay e Riccardo Orsolini.

Scott McTominay sta vivendo una stagione molto positiva con la maglia del Napoli, come dimostrano i nove gol già realizzati in campionato. Il centrocampista scozzese ha ora la possibilità di raggiungere un traguardo prestigioso, diventando il secondo centrocampista negli ultimi novant’anni della storia azzurra ad andare in doppia cifra in due diverse stagioni di Serie A. Prima di lui ci è riuscito soltanto Marek Hamsík, autentica bandiera del club partenopeo, capace di centrare questo obiettivo per ben quattro volte durante la sua carriera in azzurro.

Tabù Napoli per Orsolini

Riccardo Orsolini punta invece a interrompere un tabù personale contro il Napoli, squadra contro cui ha disputato più partite senza mai trovare la rete in Serie A. L’esterno offensivo del Bologna è infatti rimasto a secco in tutti i 13 precedenti contro gli azzurri, un dato che evidenzia le difficoltà incontrate contro i partenopei nel corso degli anni. Nonostante questo, Orsolini sta disputando un campionato di alto livello e, con gli otto gol già segnati, potrebbe diventare il terzo giocatore del Bologna nell’era dei tre punti a vittoria a realizzare almeno nove reti in quattro differenti stagioni di Serie A, raggiungendo così Giuseppe Signori e Marco Di Vaio.