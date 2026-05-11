La riapre il capitano! Nel recupero del 1T arriva l'1-2 di Di Lorenzo

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Ieri alle 21:33Notizie
di Antonio Noto

Al 47 ' il Napoli torna in partita grazie al gol di Giovanni Di Lorenzo! Non poteva che essere il capitano a prendere la squadra sulle spalle: Politano in area per Hojlund, che prova la sponda per un compagno. Azzurri poi fortunati nel rimpallo, visto che Freuler serve Di Lorenzo che firma l'1-2.

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