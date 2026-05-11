Bologna subito avanti: Bernardeschi buca il Napoli con una bomba

Bologna subito avanti: Bernardeschi buca il Napoli con una bombaTuttoNapoli.net
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Ieri alle 20:57Notizie
di Antonio Noto

Dopo appena 9' il Bologna passa in vantaggio a sorpresa al Maradona. Un fulmine squarcia il cielo di Napoli: Bernardeschi porta la palla fino all'area sulla sinistra e, dopo uno scambio con Miranda, con un bolide di mancino lascia di sasso Milinkovic.

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