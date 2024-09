Il Camerun vince di misura contro Namibia: 90 minuti per Anguissa

Termina sul risultato di 1-0 la gara tra Camerun e Namibia, valida per le qualificazioni di Africa Nations Cup. I Leoni trionfano di misura grazie alla rete all'ora di gioco di Vincent Aboubakar (65'). In campo per l'intera durata della partita il centrocampista del Napoli Frank Zambo Anguissa.