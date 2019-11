Il commento della Ssc Napoli: "Due legni in un'azione la fotografia del momento. Martedì match-point al San Paolo..."

Come di consueto, la Ssc Napoli ha commentato la prova degli azzurri sul proprio sito web: "Il Napoli esce sconfitto dall'Olimpico, vince la Roma 2-1. Lo snodo della gara è in gran parte condensato in ciò che accade al minuto 41. La Roma è avanti 1-0, dopo che Meret ha parato un rigore a Kolarov, il Napoli prima colpisce la traversa con Milik di testa a portiere battuto e come se non basatsse sulla respinta arriva Zielinski che prende il palo pieno. Un fotogramma che racconta più di mille disquisizioni tecniche il momento azzurro. Un corredo di sorte avversa che si materializza ormai da tempo in pali, traverse ed episodi nefasti. Dopo c'è la ripresa, il secondo gol romanista e la quinta rete di Milik in quattro giornate. Finisce con il successo giallorosso così all'Olimpico. Adesso arriva la Champions e il "match point" qualificazione martedì contro il Salisburgo al San Paolo. Schiena dritta e testa alta, l'avventura continua...".