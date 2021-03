Il giocatore a sorpresa che condiziona l'arrivo di Sarri

Si continua a parlare del possibile ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. Una possibilità al momento concreta ma vincolata a diversi fattori, tra questi la reale voglia di De Laurentiis di sedersi a trattare col tecnico toscano. Ciro Venerato ha aggiunto un particolare: Osimhen potrebbe condizionare il suo arrivo.

In che senso? Nel senso che, per caratteristiche, l'attaccante nigeriano non è un giocatore tecnico abile a legare il gioco con sponde e nello stretto. Con Osimhen si gioca principalmente di contropiede e questo pensiero è controcorrente rispetto alla filosofia dell'allenatore toscano. Staremo a vedere quanto, la composizione della rosa, influirà sulla decisione definitiva di Sarri.