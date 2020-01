Il gioco delle coppie

La finestra di calciomercato di gennaio è stata per il Napoli scoppiettante: sono arrivati finora ben tre calciatori (Demme, Lobotka e Politano), oltre a Rrahmani bloccato per giugno. Con tutta probabilità il prossimo acquisto sarà il tanto atteso terzino sinistro. Al netto dei vari recuperi degli infortunati, con l’arrivo dell’esterno basso svizzero, Gattuso avrà almeno due giocatori per ogni ruolo e starà a lui saperli gestire al meglio.

DIFESA - Con l’acquisto di un terzino sinistro il Napoli porrà fine all’emergenza sull’out mancino, dove Mario Rui è stato costretto agli straordinari per via dell’assenza prolungata di Ghoulam. Come centrali di difesa si aspetta il definitivo recupero dei vari infortunati così da permettere a Gattuso di avere di nuovo quattro difensori di ruolo naturale: Manolas, Luperto, Koulibaly e Maksimovic. Sulla corsia di destra si giocheranno il posto Di Lorenzo (che finalmente tornerà nel suo ruolo naturale) e un Hysaj completamente ritrovato nella gestione Gattuso.

CENTROCAMPO - Il reparto in cui il Napoli è intervenuto con maggiore prepotenza è il centrocampo: Gattuso aveva bisogno di un play per il suo 4-3-3 e ne sono arrivati addirittura due (Lobotka e Demme). Come mezz’ali il tecnico calabrese ha l’imbarazzo della scelta: da un lato Fabian e Allan, dall’altro Zielinski ed Elmas. In base alla partita e alle caratteristiche degli avversari, il tecnico calabrese potrà mischiarli a suo piacimento senza perdere di qualità e quantità.

ATTACCO - Per quanto riguarda la fase offensiva, dopo aver bloccato Petagna (per giugno), non dovrebbero esserci più arrivi. In attacco, gli azzurri avranno a disposizione: Insigne e Lozano a sinistra (il messicano torna al suo ruolo naturale), al centro Milik, Llorente e Mertens (il belga come con Sarri sarà impiegato da falso nueve) e a destra Callejon e Politano (ultimo acquisto in termini di tempo). Da elogiare quindi i grandi sforzi della società sul mercato per dare una rosa completa in ogni ruolo a Gattuso, chiaro segnale di quanto si voglia invertire la rotta in questa stagione e programmare già per il prossimo futuro.