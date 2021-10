Il giorno in cui Spalletti 'annunciò' la scelta Rrahmani (era ancora estate)

Oggi molti si sorprendono per la scelta Rrahmani al posto di Manolas ma in realtà Spalletti aveva le idee chiare già da tempo. In estate a Dimaro interrogato sulla coppia Manolas-Koulibaly fece capire che non si trattava della sua coppia ideale per caratteristiche tecniche: "Sono veloci in campo aperto, bisogna migliorare sulla costruzione. Sono due calciatori che ti permettono di fare tutto". Li elogiò ma fece intendere che non erano assortiti alla perfezione.