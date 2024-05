Il Man City è campione d'Inghilterra per il 4° anno di fila: rimpianto Arsenal

È ufficiale: il Manchester City ha vinto la Premier League 2023/24. I Citizens si laureano campioni d'Inghilterra per la quarta volta consecutiva

È ufficiale: il Manchester City ha vinto la Premier League 2023/24. I Citizens si laureano campioni d'Inghilterra per la quarta volta consecutiva, la settima negli otto anni di gestione di Pep Guardiola. La corsa allo scudetto si è protratta fino all'ultima giornata: Manchester City primo a 88 punti, Arsenal secondo a quota 86. Era questa la situazione prima del fischio d'inizio, con i Gunners che speravano nel ribaltone.

La squadra di Guardiola non ha mai tenuto però il successo in discussione: dopo solo 18 minuti i Citizens erano avanti di due con la doppietta di Foden. Il gol di Kudus a fine primo tempo accorcia momentaneamente le distanze, ma all'ora di gioco Rodri firma la rete che porta il risultato sul 3-1 finale al West Ham. Nulla di fatto per l'Arsenal di Arteta, artefice di un grande campionato contendendosi il titolo fino all'ultimo turno, riuscendo anche a battere l'Everton (2-1), ma dall'altro campo non è arrivato il risultato sperato.