Il Mattino: "A fari spenti"
Oggi alle 00:40Notizie
di Davide Baratto

"A fari spenti", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, commentando lo 0-0 maturato dalla squadra di Conte contro quella di Fabregas al Maradona. Il sommario: "Un Napoli senza guizzi non va oltre il pari contro il Como. Milinkovic para il secondo rigore consecutivo".