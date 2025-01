Prima pagina Il Mattino apre con le parole di Conte: "Juve, missione vittoria”

Nell'edizione odierna, il quotidiano Il Mattino apre in prima pagina con le dichiarazioni di Antonio Conte in conferenza stampa in vista della gara di domani contro la Juventus: “‘Juve, missione vittoria’”. Conte carica il Napoli: avversari imbattuti ma vogliamo i tre punti”. Di seguito la prima pagina integrale.