Prima pagina Il Mattino: "Conte, Spalletti e i destini incrociati"

"Domani c'è la Juve, sfida chiave per la Champions. Conte, Spalletti e i destini incrociati". C'è la sfida tra Conte e Spalletti e quindi tra Napoli e Juventus in primo piano nella prima pagina dell'edizione odierna de "Il Mattino". Pezzi di vista, storie di uomini e allenatori, addii consumati non troppo facilmente. Questa è la presentazione di Juventus-Napoli!