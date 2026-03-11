Napoli-Lecce, Conte valuta un cambio in difesa: può riposare un titolare

In vista della sfida tra Napoli e Lecce, in programma sabato alle 18 allo Stadio Diego Armando Maradona, Antonio Conte sta valutando alcune novità in difesa. Tra le ipotesi più concrete c’è il ritorno dal primo minuto di Sam Beukema, che potrebbe essere schierato dopo essere rimasto fuori nella gara contro il Torino. L’olandese giocherebbe sul centro-destra della linea difensiva, con Alessandro Buongiorno al centro e Mathías Olivera sul centro-sinistra, confermato dopo la buona prestazione offerta contro i granata.

Possibile turno di riposo per Juan Jesus

L’inserimento di Beukema potrebbe avvenire al posto di Juan Jesus, apparso un po’ affaticato negli ultimi giorni e candidato a partire dalla panchina. Per il Napoli si tratta di una partita importante nella corsa agli obiettivi stagionali, con gli azzurri determinati a blindare il piazzamento in Champions League prima della sosta di fine marzo. Beukema, arrivato in estate dal Bologna FC 1909 per circa 31 milioni di euro, non ha ancora trovato grande continuità di rendimento ma ora ha l’occasione di rilanciarsi. La gara contro il Lecce potrebbe rappresentare il momento giusto per conquistare spazio e diventare protagonista nel finale di stagione. A riportarlo è Radio Marte.