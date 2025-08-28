Prima pagina

Il Mattino: "Hojlund ed Elmas, si tratta ancora: l’idea last minute è Mainoo”

Oggi alle 00:15Notizie
di Francesco Carbone

“Hojlund ed Elmas, si tratta ancora: l’idea last minute è Mainoo”, apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando del mercato del Napoli. Spazio anche al sorteggio Champions in programma oggi a partire dalle 18: “Missione Europa. Oggi sorteggio Champions, per il Napoli rischio Kvara”. Di seguito la prima pagina integrale.