Prima pagina Il Mattino: "Il Chelsea chiama Osi: vieni da noi. Via allo scambio con Lukaku"

Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con il mercato del Napoli e il possibile scambio con il Chelsea Osimhen-Lukaku: "Il Chelsea chiama Osi: vieni da noi. Via allo scambio con Lukaku". In taglio alto tra le prime pagine storiche del quotidiano di oggi quella riguardante al secondo scudetto del Napoli nel 1990: "Napoli, com'è bello il secondo scudetto. E la città impazzisce". Di seguito la prima pagina integrale.