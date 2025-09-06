Prima pagina

Il Mattino: "L'Italia s'è desta"

Oggi alle 00:30Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina al 5-0 con cui l'Italia del nuovo ct Gennaro Gattuso supera l'Estonia: "L'Italia s'è desta. Qualificazione Mondiali: per gli azzurri spettacolo e gol". Di seguito la prima pagina integrale.