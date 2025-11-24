Prima pagina

Il Mattino: "La svolta"

Oggi alle 00:50Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica ampio spazio al Napoli, che supera il momento negativo tornando alla vittoria contro l'Atalanta: "La svolta. Rilancio azzurro con i cambi di Conte. Domani torna la Champions". In taglio alto la vittoria storica della Nazionale italiana di tennis: "Grande Italia anche senza Sinner: vince la terza Davis consecutiva". Di seguito la prima pagina integrale.