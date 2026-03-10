Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, è tornato un altro De Bruyne"

"Napoli, è tornato un altro De Bruyne". Lo si legge di spalla in prima pagina il 'Corriere dello Sport', che si concentra sulla lotta per il quarto posto che vale l'ultimo slot per la prossima Champions League. E si parla anche di Kdb tornato in grande forma. Calendari a confronto, a dieci giornate dalla fine il Como sembrerebbe favorito: dalle proiezioni di Opta, infatti, i lariani avrebbero il 37.7% di possibilità di chiudere quarti mantendo la posizione attuale. Segue la Juventus con il 34.7% mentre la percentuale della Roma è pari al 33.9%.

In prima pagina dedicato ampio spazio anche all'Atalanta, pronta a giocarsi gli ottavi di finale contro il Bayern Monaco. La Dea è l'unica italiana rimasta in corsa nella competizione e questa sera alle 21 sfiderà i tedeschi alla New Balance Arena. Un confronto importantissimo per l'Atalanta, che punta a vivere una notte magica.