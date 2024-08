Prima pagina Il Mattino: "Prima di rigore"

"Il Napoli supera il Modena in Coppa, Meret protagonista"

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica in prima pagina spazio alla vittoria del Napoli ai rigori contro il Modena che sancisce il passaggio degli azzurri ai sedicesimi di Coppa Italia: "Prima di rigore. Il Napoli supera il Modena in Coppa, Meret protagonista". Di spalla in basso spazio alle Olimpiadi ed il salto in alto: "Tamberi oltre le coliche ma non fa il miracolo". Di seguito la prima pagina integrale.