Prima pagina Il Mattino: "Quattro moschettieri per il sorpasso"

"Quattro moschettieri per il sorpasso" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. Il Napoli va all'assalto del primato: lunedì in campo contro il Bologna in un match chiave, puntando al sorpasso sull'Inter che oggi sfiderà il Parma. Capitan Di Lorenzo, Rrahmani, Lobotka e Politano protagonisti del trionfo di due anni fa guidano la squadra all’assalto del primato: Bologna gara chiave. Dubbio modulo per il tecnico in vista della sfida del Dall'Ara: meglio il 4-3-3 con Neres o il 4-4-2 con Raspa al fianco di Lukaku? Neres è nettamente in vantaggio, perché il tridente ha dato altre risposte.