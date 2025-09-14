Prima pagina Il Mattino: "Tre bacioni a Firenze"

"Tre bacioni a Firenze", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando della schiacciante vittoria del Napoli contro la Fiorentina. Il sommario: "Gli azzurri travolgono i toscani e sono a punteggio pieno. De Bruyne e Hojlund, coppia da sogno". Di seguito la prima pagina integrale.