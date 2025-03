Prima pagina Il Mattino: "Tutti pazzi per Conte, ma non cade in tentazione: blindato fino al 2027"

"L'Italia si sveglia troppo tardi, non basta il pari firmato Raspadori".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio al futuro di Antonio Conte in prima pagina: "Tutti pazzi per Conte, ma lui non cade in tentazione: contratto blindato fino al 2027". In taglio alto spazio alla Nazionale italiana, che pareggia 3-3 in Germania e viene eliminata dalla Nations League: "L'Italia si sveglia troppo tardi, non basta il pari firmato Raspadori". Di seguito la prima pagina integrale.