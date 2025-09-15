Prima pagina

Il Mattino: "Una settimana da Champions"
di Davide Baratto

"Una settimana da Champions", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando dell'imminente sfida degli azzurri di Antonio Conte contro la squadra di Pep Guardiola. Il sommario: "In campionato bottino pieno e giovedì la supersfida col Manchester City. È già febbre a 90'". Di seguito la prima pagina integrale.