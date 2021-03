Il Messico batte 1-0 Costa Rica, Lozano decisivo: gol e 90' per l'azzurro

Vince il Messico 1-0 in Costa Rica nell'amichevole della CONCACAF. Dominio messicano, supremazia nei tiri in porta e nel possesso palla, e rete della vittoria siglata all'89' da Hirving Lozano. L'attaccante del Napoli, dopo i 90' nell'altra amichevole contro il Galles, anche stasera è rimsasto in campo per l'intero match, risultando decisivo con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo.