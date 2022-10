Il miglior attacco della Champions sfida un fragile Bologna: finora ha sempre subito gol

Il miglior attacco d'Italia e della Champions affronta domani una squadra in netta difficoltà in fase difensiva

Il miglior attacco d'Italia e della Champions, primatista anche per tiri verso la porta e tocchi in area di rigore, affronta domani una squadra in netta difficoltà in fase difensiva. Il Bologna infatti è una delle tre squadre, insieme a Lecce e Verona, che non hanno ancora tenuto la porta inviolata in una gara di questa Serie A.