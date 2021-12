Il momento più duro per Spalletti: Napoli dimezzato verso l'Atalanta

Sono giorni estremamente complessi per Luciano Spalletti, ieri sanzionato con due turni di squalifica dal Giudice Sportivo. Oggi è già giornata di vigilia della sfida contro l'Atalanta, lanciatissima e reduce dalla vittoria agevole sul Venezia con ampio turnover, che arriverà al Maradona in modo diametralmente opposto a quello del Napoli che deve fare i conti con tanti infortuni oltre all'amarezza per la beffarda rimonta del Sassuolo, arrivata nel finale dopo una gara che sembrava in pieno controllo.

Koulibaly out come Anguissa e Osimhen: la Coppa d'Africa è già iniziata Ieri è arrivata la notizia peggiore per Kalidou Koulibaly. Il difensore, uscito nei minuti finali col Sassuolo a causa di un risentimento muscolare, ha rimediato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Per infortuni di questo tipo è necessario solitamente un mese per un recuperato non affrettato ed in questo caso significa addio 2021 e rientro direttamente per la Coppa d'Africa. Spalletti ora dovrebbe affiancare Juan Jesus a Rrahmani, provando poi a inserire di nuovo gradualmente Manolas dopo l'infortunio.

Fabian ed Insigne, tentativo per un recupero lampo Resta il punto interrogativo sulle condizioni degli altri due titolari usciti per infortunio col Sassuolo. Potrebbero però diventare 5 i titolari assenti perché l'anticipo al sabato non favorisce il recupero di Insigne e Fabian e probabilmente Spalletti non vorrà prendersi rischi (almeno per un impiego dall'inizio). Per lo spagnolo una tendinopatia adduttoria e dell’ileopsoas destro mentre per il capitano - uscito già all'intervallo - una contrattura del soleo sinistro. Entrambi verranno rivalutati nella giornata di oggi, ma sono pronti Demme e Politano (con Lozano sull'altra fascia).