Il Napoli batte 10-0 il Castel di Sangro: ora l'ultima sfida contro L'Aquila

E' finita 10-0 per il Napoli il test contro il Castel di Sangro, perdente anche nella prima sfida del triangolare. Per il Napoli a segno Politano con una tripletta, Milik e Younes con due doppiette, poi a segno anche Di Lorenzo, Koulibaly e Gaetano. Ora per gli azzurri l'ultima sfida contro L'Aquila, vincente per 12-0 nel primo test col Castel di Sangro.

