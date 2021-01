Il Napoli è in semifinale di Coppa Italia! Spezia battuto in scioltezza, ora l'Atalanta

Il Napoli elimina in scioltezza un brutto Spezia e vola in semifinale di Coppa Italia, dove c'è l'Atalanta (che ieri ha battuto la Lazio) ad attenderlo. Con un risultato netto e una qualificazione ipotecata già nel primo tempo, gli azzurri superano il turno e si giocheranno nuovamente la semifinale in andata e ritorno. L'altra semifinale invece sarà Juventus-Inter.