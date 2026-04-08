Il Napoli è invecchiato: è ultimo per l'utilizzo degli U21, il trend degli ultimi 5 anni

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A certificare questa tendenza ci sono i dati dell’Osservatorio calcistico CIES, che analizza l’impiego dei calciatori nelle principali leghe mondiali.

Il Napoli si presenta oggi come una squadra dall’età media piuttosto elevata, frutto di un ciclo tecnico che, dal 2021 a oggi, ha visto susseguirsi diversi allenatori senza però un vero rinnovamento dell’organico. Dal secondo anno di Gattuso fino alla gestione Conte, passando per Spalletti, Garcia, Mazzarri e Calzona, il gruppo è rimasto sostanzialmente lo stesso, portando a un progressivo invecchiamento della rosa. Una continuità che ha garantito esperienza, ma che allo stesso tempo ha limitato l’inserimento di nuove energie e profili più giovani.

I numeri confermano una rosa poco rinnovata

A certificare questa tendenza ci sono i dati dell’Osservatorio calcistico CIES, che analizza l’impiego dei calciatori nelle principali leghe mondiali. Il Napoli risulta tra le squadre che utilizzano meno giovani: è terzultimo per minutaggio della fascia 21-24 anni (17,8%), mentre primeggia nella fascia 25-28 anni (41,9%) ed è terzo per utilizzo di over 29 (40,3%). Complessivamente, dall’annata 2021 a oggi, ben l’82,2% dei minuti giocati è stato affidato a calciatori con almeno 25 anni, un dato che evidenzia chiaramente la scarsa rotazione generazionale all’interno della rosa.

Percentuale di utilizzo dei giocatori Under 21

Parma 9.5%

Cagliari 8.6%

Hellas Verona 7.5%

Juventus 5.9%

Bologna 5.5%

Como 5.4%

Atalanta 5.2%

Udinese 5.1%

Lecce 4.9%

Genoa 4.5%

Roma 4.0%

Cremonese 3.9%

Fiorentina 3.7%

Milan 3.2%

Torino 3.1%

Sassuolo 2.3%

Pisa 2.3%

Inter 0.8%

Lazio 0.4%

Napoli 0.0%

Percentuale di utilizzo dei giocatori 21-24

Parma 44.4%

Sassuolo 40.1%

Milan 38.2%

Lecce 36.4%

Pisa 35.3%

Bologna 32.6%

Torino 31.3%

Genoa 31.1%

Cremonese 29.6%

Fiorentina 29.0%

Udinese 29.1%

Cagliari 27.3%

Juventus 26.7%

Atalanta 26.4%

Como 26.2%

Hellas Verona 26.1%

Roma 25.4%

Napoli 17.8%

Inter 15.7%

Lazio 15.4%

Percentuale di utilizzo dei giocatori 25-28

Napoli 41.9%

Hellas Verona 41.4%

Como 40.4%

Cagliari 40.4%

Fiorentina 40.3%

Inter 40.2%

Milan 39.4%

Torino 39.3%

Juventus 38.8%

Roma 37.9%

Lecce 37.4%

Lazio 36.8%

Udinese 35.8%

Cremonese 34.2%

Sassuolo 33.6%

Bologna 32.9%

Pisa 32.2%

Genoa 30.9%

Atalanta 30.6%

Parma 23.0%

Percentuale di utilizzo dei giocatori 29+

Lazio 47.4%

Inter 43.3%

Napoli 40.3%

Atalanta 37.8%

Genoa 33.5%

Roma 32.6%

Cremonese 32.4%

Pisa 30.2%

Udinese 29.9%

Bologna 29.0%

Juventus 28.6%

Como 28.0%

Fiorentina 27.0%

Torino 26.3%

Hellas Verona 25.0%

Sassuolo 23.9%

Cagliari 23.8%

Parma 23.1%

Lecce 21.2%

Milan 19.3%

Percentuale di utilizzo dei giocatori 25-29+

Lazio 84.2%

Inter 83.5%

Napoli 82.2%

Roma 71.5%

Atalanta 68.4%

Como 68.4%

Juventus 67.4%

Fiorentina 67.3%

Cremonese 66.6%

Udinese 65.7%

Torino 65.6%

Genoa 64.4%

Cagliari 64.2%

Pisa 62.4%

Bologna 61.9%

Milan 58.7%

Lecce 58.6%

Sassuolo 57.5%

Hellas Verona 56.4%

Parma 46.1%