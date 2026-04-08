Il Napoli è invecchiato: è ultimo per l'utilizzo degli U21, il trend degli ultimi 5 anni
Il Napoli si presenta oggi come una squadra dall’età media piuttosto elevata, frutto di un ciclo tecnico che, dal 2021 a oggi, ha visto susseguirsi diversi allenatori senza però un vero rinnovamento dell’organico. Dal secondo anno di Gattuso fino alla gestione Conte, passando per Spalletti, Garcia, Mazzarri e Calzona, il gruppo è rimasto sostanzialmente lo stesso, portando a un progressivo invecchiamento della rosa. Una continuità che ha garantito esperienza, ma che allo stesso tempo ha limitato l’inserimento di nuove energie e profili più giovani.
I numeri confermano una rosa poco rinnovata
A certificare questa tendenza ci sono i dati dell’Osservatorio calcistico CIES, che analizza l’impiego dei calciatori nelle principali leghe mondiali. Il Napoli risulta tra le squadre che utilizzano meno giovani: è terzultimo per minutaggio della fascia 21-24 anni (17,8%), mentre primeggia nella fascia 25-28 anni (41,9%) ed è terzo per utilizzo di over 29 (40,3%). Complessivamente, dall’annata 2021 a oggi, ben l’82,2% dei minuti giocati è stato affidato a calciatori con almeno 25 anni, un dato che evidenzia chiaramente la scarsa rotazione generazionale all’interno della rosa.
Percentuale di utilizzo dei giocatori Under 21
Parma 9.5%
Cagliari 8.6%
Hellas Verona 7.5%
Juventus 5.9%
Bologna 5.5%
Como 5.4%
Atalanta 5.2%
Udinese 5.1%
Lecce 4.9%
Genoa 4.5%
Roma 4.0%
Cremonese 3.9%
Fiorentina 3.7%
Milan 3.2%
Torino 3.1%
Sassuolo 2.3%
Pisa 2.3%
Inter 0.8%
Lazio 0.4%
Napoli 0.0%
Percentuale di utilizzo dei giocatori 21-24
Parma 44.4%
Sassuolo 40.1%
Milan 38.2%
Lecce 36.4%
Pisa 35.3%
Bologna 32.6%
Torino 31.3%
Genoa 31.1%
Cremonese 29.6%
Fiorentina 29.0%
Udinese 29.1%
Cagliari 27.3%
Juventus 26.7%
Atalanta 26.4%
Como 26.2%
Hellas Verona 26.1%
Roma 25.4%
Napoli 17.8%
Inter 15.7%
Lazio 15.4%
Percentuale di utilizzo dei giocatori 25-28
Napoli 41.9%
Hellas Verona 41.4%
Como 40.4%
Cagliari 40.4%
Fiorentina 40.3%
Inter 40.2%
Milan 39.4%
Torino 39.3%
Juventus 38.8%
Roma 37.9%
Lecce 37.4%
Lazio 36.8%
Udinese 35.8%
Cremonese 34.2%
Sassuolo 33.6%
Bologna 32.9%
Pisa 32.2%
Genoa 30.9%
Atalanta 30.6%
Parma 23.0%
Percentuale di utilizzo dei giocatori 29+
Lazio 47.4%
Inter 43.3%
Napoli 40.3%
Atalanta 37.8%
Genoa 33.5%
Roma 32.6%
Cremonese 32.4%
Pisa 30.2%
Udinese 29.9%
Bologna 29.0%
Juventus 28.6%
Como 28.0%
Fiorentina 27.0%
Torino 26.3%
Hellas Verona 25.0%
Sassuolo 23.9%
Cagliari 23.8%
Parma 23.1%
Lecce 21.2%
Milan 19.3%
Percentuale di utilizzo dei giocatori 25-29+
Lazio 84.2%
Inter 83.5%
Napoli 82.2%
Roma 71.5%
Atalanta 68.4%
Como 68.4%
Juventus 67.4%
Fiorentina 67.3%
Cremonese 66.6%
Udinese 65.7%
Torino 65.6%
Genoa 64.4%
Cagliari 64.2%
Pisa 62.4%
Bologna 61.9%
Milan 58.7%
Lecce 58.6%
Sassuolo 57.5%
Hellas Verona 56.4%
Parma 46.1%
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