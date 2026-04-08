Il Napoli lo aspetta, Lukaku si allena in Belgio: ecco dove ha lavorato oggi
Arrivano novità su Romelu Lukaku, attaccante del Napoli attualmente impegnato nel recupero della migliore condizione fisica in Belgio. Il belga è tornato al centro dell’attenzione dopo alcune immagini diffuse da Voetball International, che lo mostrano alle prese con un lavoro individuale lontano dal centro sportivo di Castel Volturno. Nello specifico, Big Rom si è allenato stamani, mercoledì 8 aprile, presso le strutture del Royal Antwerp, come dimostrano alcune foto circolate nelle ultime ore.
Il Napoli attende il rientro e valuta provvedimenti
La scelta dell’attaccante rientrerebbe in un programma personalizzato, scelta però non prima concordata con il club azzurro. Il Napoli, infatti, si aspetta il ritorno del giocatore a Castel Volturno già nei prossimi giorni, probabilmente dopo la trasferta di Parma, dove dovrà riprendere il lavoro sotto la supervisione dello staff tecnico. Come anticipato dal direttore sportivo Giovanni Manna, al rientro potrebbero esserci delle conseguenze per il centravanti belga.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Parma
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro