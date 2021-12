Il Napoli espugna il Meazza! Finale sofferto con giallo, ma per battere il Milan basta Elmas

E' tutto lì, nei primi minuti. In un Napoli che ha approcciato meglio la partita ed è stato in grado di sbloccare subito la partita. Il gol dello 0-1 è arrivato all'alba di Milan-Napoli, del big match della 18esima giornata di Serie A. Dopo appena 4 minuti un corner calciato da Zielinski e un colpo di testa di Elmas sul primo palo, in anticipo su Tonali, a battere l'incolpevole Maignan.

Basta Elmas

E' la rete che ha indirizzato una partita rimasta apertissima fino alla fine, segnata anche da un giallo a tempo scaduto: Kessié segna dopo un rimpallo in area, ma Giroud è in posizione influente ed è fuorigioco. Una gara combattuta ma non bellissima, fatta di errori più che di giocate. Di (poche) occasioni mancate. Tra queste il colpo di testa di Ibrahimovic al 18esimo, tra le migliori del Milan, col pallone finito di poco a lato. Ma quello e poco altro. Anzi, nulla.