Il Napoli non c'è neanche nel 2T! La Lazio raddoppia con Basic

Il Napoli non c'è neanche nel 2T! La Lazio raddoppia con BasicTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:18Notizie
di Antonio Noto
Il centrocampista piega le mani di Milinkovic-Savic e porta i suoi sul doppio vantaggio.

La Lazio raddoppia al 57' con Basic. Secondo errore di lettura di Buongiorno, questa volta su Noslin. L'attaccante lancia Tavares che, in corsa, serve Cancellieri: da ottima posizione l'esterno non trova il migliore degli impatti ma crea un assist involontario per Basic. Il centrocampista piega le mani di Milinkovic-Savic e porta i suoi sul doppio vantaggio.

Radio Tutto Napoli è la prima radio tematica sul Napoli e l'unica emittente live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android) per tutte le funzioni extra dal palinsesto ai podcast. Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o con le app sulle nuove Smart Tv Android ed LG.