Il Napoli non c'è neanche nel 2T! La Lazio raddoppia con Basic
La Lazio raddoppia al 57' con Basic. Secondo errore di lettura di Buongiorno, questa volta su Noslin. L'attaccante lancia Tavares che, in corsa, serve Cancellieri: da ottima posizione l'esterno non trova il migliore degli impatti ma crea un assist involontario per Basic. Il centrocampista piega le mani di Milinkovic-Savic e porta i suoi sul doppio vantaggio.
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