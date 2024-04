Il Napoli sfida il peggior attacco d'Italia: l'Empoli è reduce da 5 ko su 6 senza far gol

L'Empoli nonostante la cura Nicola continua a fare enorme fatica a far gol.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Empoli nonostante la cura Nicola continua a fare enorme fatica a far gol. La squadra toscana ha l'ultimo attacco del campionato con 25 gol fatti, meno anche dei 26 del fanalino di coda Salernitana. L'Empoli ha perso cinque delle ultime 6 partite di Serie A senza segnare e da marzo è la squadra che ha mancato più volte l'appuntamento con il gol ed anche quella che ha perso di più. Quest'oggi incrocia il Napoli, la formazione che tira di più in porta in questo campionato (546 conclusioni) e l'Empoli è la seconda squadra peggiore per tiri subiti (487) meno soltanto della Salernitana (494).