Il precedente Mertens e la possibile scelta in difesa per Roma-Napoli

L'ultima partita in cui Kostas Manolas è partito titolare risale ormai ad un mese e mezzo fa: Genoa-Napoli, il 6 febbraio scorso, quando aveva riportato una distorsione alla caviglia. Il difensore greco ha poi saltato tre partite (Juventus, Atalanta e Benevento), prima di tornare in campo nel finale di Sassuolo-Napoli, evidentemente non ancora pronto, causando il calcio di rigore del pareggio neroverde. Dopo quel match il giocatore si è riaccomodato in panchina col Bologna e non è stato neanche convocato domenica scorsa per il Milan, dando un chiaro segnale del fatto che la condizione fisica è ben lontana dalla migliore.

VERSO LA ROMA - Manolas è senza dubbio il partner titolare di Koulibaly, anche se i due hanno giocato insieme soltanto 15 gare, incassando 11 gol, meno di uno a partita. Ma con lui, dopo quanto accaduto a Reggio Emilia, adesso il Napoli vuole andarci cauto e non accelerare il rientro tra i titolari. D'altronde il caso legato a Dries Mertens, anch'egli finito ai box (da dicembre a febbraio) per un problema alla caviglia, insegna: con questo tipo di infortuni è meglio avere un approccio graduale per ritrovare continuità. E' per questo che una maglia dal primo minuto all'Olimpico non è affatto scontata. Come accaduto con Mertens, il suo recupero potrebbe procedere con calma, step by step. Per questo, ad oggi, Nikola Maksimovic parte avanti in un ballottaggio che, comunque, sarà sciolto solo a ridosso del big match nella Capitale.