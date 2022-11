Il ribaltone a centrocampo che può cambiare le gerarchie

Contro il Liverpool per la prima volta Spalletti ha puntato su Ndombele accanto ad Anguissa con Zielinski in panchina

Contro il Liverpool per la prima volta Spalletti ha puntato su Ndombele accanto ad Anguissa con Zielinski in panchina. Una soluzione tattica che potrebbe essere riproposta anche nelle prossime partite. Il polacco col Sassuolo non ha brillato così come ieri nei pochi minuti avuti a disposizione, certo era difficile emergere nel momento di maggior spinta degli inglesi. Ma i due ex talenti della Premier con Lobotka regista potrebbero diventare nuova cerniera in mediana, un ribaltone per nuove gerarchie sfruttando l'entusiasmo dell'ex Tottenham che sta crescendo di partita in partita.