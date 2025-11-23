Prima pagina

Il Roma: "Il Napoli risorge con Neres e Lang"

Il Roma: "Il Napoli risorge con Neres e Lang"
Oggi alle 01:30Notizie
di Davide Baratto

"Il Napoli risorge con Neres e Lang", scrive così in prima pagina il quotidiano Il Roma nell'edizione odierna, commentando la vittoria della squadra di Antonio Conte nel segno delle due ali d'attacco. Il sommario: "Gli azzurri battono l'Atalanta e tornano primi in classifica per una notte". Di seguito la prima pagina integrale.