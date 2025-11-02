Prima pagina

Il Roma: "Solo un punto"

Il Roma: "Solo un punto"
Oggi alle 00:20Notizie
di Davide Baratto

"Solo un punto", apre così il quotidiano Il Roma nella prima pagina odierna, facendo riferimento allo 0-0 maturato dalla squadra di Conte contro quella di Fabregas. Il sommario: "Milinkovic para un rigore a Morata. Poi il Napoli non sfonda e pareggia col Como. Si fermano Gilmour e Spinazzola". Di seguito la prima pagina integrale.